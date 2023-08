Andrew Garfield über The Amazing Spider-Man 3: "Es gibt eine Geschichte, die irgendwo in einem Universum spielt"

Obwohl sowohl Andrew Garfield als auch Tobey Maguire als Spider-Men in Spider-Man: No Way Home zurückkehren, gibt es keine Anzeichen dafür, dass eine der beiden Versionen des Charakters in Zukunft mit neuen eigenständigen Abenteuern zurückkehren wird.

In einem offiziellen Artbook für den Film (danke Spider-Man News) sagte Garfield jedoch, als er nach The Amazing Spider-Man 3 gefragt wurde:

"Die Geschichte ist nie zu Ende, egal ob wir sie filmen oder nicht. Es gibt eine Geschichte, die irgendwo in einem Universum spielt. Es gibt unendlich viel Potenzial mit diesem Charakter und all den verschiedenen Iterationen. Also, ja, er ist definitiv da draußen und tut etwas."

Obwohl Sony ein ziemlich bedeutendes Universum von Spider-Man-Charakteren in Arbeit hat, gibt es kein wirkliches Wort darüber, welcher Spider-Man in diesem Universum existiert, also werden wir vielleicht sehen, wie Garfield eines Tages zurückkehrt, um sich mit all den Bedrohungen zu befassen, die auftauchen.

Würdest du Garfield gerne wieder als Netzschleuder sehen?