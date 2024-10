Andrew Garfield über seine Rückkehr als Spider-Man: "Ich würde zu 100 Prozent zurückkommen, wenn es das Richtige wäre"

HQ

Wenn man bedenkt, dass Andrew Garfield nun als einer der vielen Spider-Men Teil der Marvel Cinematic Universe ist, stellt sich die Frage, ob bzw. wann wir seine Version von Peter Parker wieder sehen werden. Da wir immer noch darauf warten, von Tom Hollands Rückkehr als "primärer" Spider-Man im MCU zu hören, ist unklar, ob Garfields Version für Marvel Studios Priorität hat, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Schauspieler daran interessiert wäre, sich in einen Anzug zu verkleiden und wieder der Netzschleuderer zu werden.

In einem Interview mit Esquire antwortet Garfield auf die Frage, ob er zurückkehren würde: "Auf jeden Fall würde ich zu 100 Prozent zurückkommen, wenn es das Richtige wäre, wenn es zur Kultur passt, wenn es ein großartiges Konzept oder etwas gibt, das noch nie zuvor gemacht wurde, das einzigartig, seltsam und aufregend ist und in das man sich hineinbeißen kann. Ich liebe diesen Charakter, und er bringt Freude. Wenn ein Teil von dem, was ich bringe, Freude ist, dann bin ich im Gegenzug freudig."

Da wir schon weit in der Multiverse Saga sind, bekommen wir vielleicht eine weitere Dosis von Garfields Charakter zu sehen, entweder als Cameo-Auftritt oder in einer umfangreicheren Rolle, wie es in Spider-Man: No Way Home der Fall war.

Möchten Sie mehr von Garfields Spider-Man sehen?