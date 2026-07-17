Andrew Garfield rebelliert gegen King Richard II. im rauen mittelalterlichen Drama The Uprising

Im September wird Andrew Garfield eine Reise in die mittelalterliche Geschichte unternehmen, um in einem kommenden Actiondrama mitzuspielen, der im späten 14. Jahrhundert spielt und den Bauernaufstand im mittelalterlichen England dokumentieren will.

Bekannt als The Uprising, erforscht dieser Film die historischen Ereignisse während der Herrschaft des tyrannischen Königs Richard II., der immer mehr von seinen Untertanen forderte, bis diese zusammenbrachen, rebellierten und London belagerten.

Von Focus Features ist Paul Greengrass der Regisseur dieses vielversprechenden Films, während Garfield neben Jamie Bell, Cosmo Jarvis, Tom Hollander, Katherine Waterston, Thomasin McKenzie und weiteren mitspielt.

Die offizielle Handlungszusammenfassung von The Uprising fügt Folgendes hinzu: "Andrew Garfield spielt den legendären Anführer eines erbitterten Aufstands gegen die Tyrannei von König Richard II. Während der Krieg über England tobt, stellt er eine Volksarmee auf, um der Macht des Königs im Kampf für Gerechtigkeit und Überleben entgegenzutreten."

Der Film startet ab dem 11. September in den Kinos und sieht unten den actiongeladenen Trailer zum Film.