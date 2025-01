Andrew Garfield räumt mit Spider-Man 4 Gerüchten zurück

Trotz des Trubels um die bevorstehende Spider-Man 4 im MCU ist Garfield schnell dabei, jede Hoffnung auf seine Rückkehr zu zerschlagen. Der Schauspieler, der in Spider-Man: No Way Home (2021) kurzzeitig in die Rolle zurückkehrte, teilte kürzlich in einem Interview mit GQ UK mit, dass er seine Version von Peter Parker nicht wieder aufnehmen wird. "Ich werde Sie enttäuschen", sagte Garfield und spielte damit auf die Berichte an, die darauf hindeuteten, dass er sich Tom Holland und Tobey Maguire für den vierten Teil anschließen würde.

Während Garfields Rückkehr in Spideys Netz schon lange ein heißes Thema ist, hat der Schauspieler zuvor seine Liebe zu der Rolle zum Ausdruck gebracht. Es müsste jedoch die richtige Passform sein, etwas Frisches und Aufregendes, das das Spider-Man-Vermächtnis ergänzen würde. "Ich würde zu 100 Prozent zurückkommen, wenn es das Richtige wäre, etwas Einzigartiges, in das ich mich wirklich hineinbeißen kann", sagte er in einem Interview im Oktober. Aber die Fans, die auf mehr von seinem Peter Parker hoffen, müssen weiter warten.

Während sich das Spider-Man-Franchise mit einem neuen Kapitel im Jahr 2026 wieder auf den Weg macht, scheint sich Garfield mehr darauf zu konzentrieren, Arbeit zu leisten, die mit seiner Seele im Einklang steht. Der Schauspieler erzählte, wie er in eine neue Phase seiner Karriere eintritt und sich mehr auf die persönliche Erfüllung in seinen Rollen konzentriert. Obwohl er offen für neue Möglichkeiten bleibt, verriet er, dass er die Idee, eine große Franchise-Rolle wie Spider-Man wieder aufzunehmen, derzeit nicht auf seinem Radar hat.

Glaubst du, dass Garfields Spidey-Tage wirklich hinter ihm liegen, oder hält er die Dinge vorerst nur unter Verschluss?