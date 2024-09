Andrew Garfield dementiert weitere Gerüchte über Spider-Man

HQ

Nach dem großen Erfolg von Spider-Man: No Way Home, einem Film, der uns bekanntlich ein ganzes Arsenal an netzschwingenden Wandkletterern bot, fragten sich viele, ob wir mehr von Tobey Maguire oder Andrew Garfields Spider-Men sehen würden.

Wie wir alle wissen, neigt das Internet dazu, Dinge unverhältnismäßig aufzublähen und vielleicht leben wir oft ein wenig zu viel Hoffnung, denn in einem Interview mit IndieWire dementierte Garfield die Gerüchte und sagte:

"Ich meine, das Internet ist ein großer Ort. Ich denke, es gibt viele Leute, die einfach alles sagen, um Klicks zu bekommen. Also könntest du getäuscht worden sein, fürchte ich."

Mit anderen Worten, es klingt nicht sehr hoffnungsvoll, aber gleichzeitig sollte man niemals nie sagen.

Hoffst du, mehr von Andrew Garfield als Spider-Man zu sehen?