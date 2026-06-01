Andrés Iniesta bekommt seinen ersten Job als Trainer bei Gulf United FC in Dubai

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Der ehemalige spanische Mittelfeldspieler Andrés Iniesta, Vereinslegende des FC Barcelona, wo er von 2002 bis 2018 spielte, und für die spanische Nationalmannschaft, Torschütze im Finale 2010 gegen die Niederlande, wurde zum Cheftrainer des emiratischen Klubs Gulf United FC ernannt. Dieser junge Verein, gegründet 2019, spielt in der zweiten Liga der Fußballliga der Vereinigten Arabischen Emirate, der UAE First Division League (zweiter hinter der UAE Pro-League), hat aber 2022 und 2023 zwei aufeinanderfolgende Aufstiege aus der vierten und dritten Liga erreicht.

Iniesta beschrieb diese Rolle als "einen wichtigen Schritt, um meine Entwicklung als Trainer fortzusetzen und meine Erfahrungen in einem Profiverein umzusetzen, der wirklich an junge Talente glaubt". Das Team verfügt über den jüngsten Kader der Division und ist bekannt dafür, junge Talente zu fördern.

Iniesta, der bereits in Dubai lebte, hat kürzlich die A-Lizenz für Trainer erworben, und die Arbeit bei Gulf United wird ihm helfen, seine Pro-Lizenz zu erhalten – der erste Schritt für seine Trainerambitionen. "Football hat mir alles gegeben, und jetzt möchte ich etwas zurückgeben – durch Coaching, durch Lernen und durch tägliche Arbeit mit jungen Spielern, die den Hunger und das Talent haben, weit zu kommen.

"Ich glaube daran, Fußballer auf die richtige Weise zu entwickeln: mit Geduld, mit einer klaren Vorstellung davon, wie das Spiel gespielt werden sollte, und mit echter Fürsorge für jeden Einzelnen. Gulf United teilt diese Philosophie, und genau deshalb bin ich hier."

Iniesta beendete seine Fußballkarriere im Oktober 2024 und spielte seine letzte Saison beim Emirates Club, der in seinem Spieljahr abstieg. Gulf United ist Iniestas erster Verein als Cheftrainer. Laut einigen Berichten wurde ihm zuvor eine Schlüsselposition in Marokko als Sportdirektor angeboten, und er war außerdem Mitbegründer des Radsportteams NSN Cycling, das aus den Überresten des israelischen Premier Tech-Teams zusammengesetzt wurde.