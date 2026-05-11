Andrea Pessino freute sich über die Richtung God of War im Jahr 2018: "Es war eines meiner absoluten Lieblingsspiele"

HQ

Es ist jedem klar, dass in den letzten Jahren die Designvorlage großer Spiele einem sehr spezifischen und ähnlichen Muster folgt, unabhängig vom dahinterstehenden Unternehmen. Dies hat nicht nur zu einem Gefühl der "Apathie" bei Spielern gegenüber zukünftigen Veröffentlichungen geführt, sondern auch dazu, dass der Markt mit Spielen übersättigt ist, die denselben Stil, das gleiche Thema oder dasselbe Gameplay teilen. Und das geht auf Kosten von allem anderen.

Doch hin und wieder gibt es 'mutige' Studios und Entwicklungen, die nicht nur den Verlauf einer bestimmten Reihe verändern, sondern auch dem gesamten Spektrum des Genres neues Leben einhauchen. Das ist 2018 mit God of War passiert, und jemand, der das klar erkannt hat, war die erfahrene Andrea Pessino.

Pessino, der Produzent von The Order 1886 war und das God of War -Franchise gut kennt, da er an seinen beiden PSP-Titeln gearbeitet hat, war "begeistert" von der neuen Richtung, die Kratos 2018 von Santa Monica Studio gegeben wurde, wie er uns während unseres Treffens auf der Comicon Napoli 26 erzählte, das Sie mit untenstehenden Untertiteln ansehen können.

HQ

Nach der Diskussion von The Order 1886 und seiner kritischen Rezeption wandte sich das Gespräch genau dieser Reihe großer Veröffentlichungen zu, bis die Überraschung von God of War (2018) kam. "Ich habe es geliebt. God of War 2018 war eines meiner absoluten Lieblingsspiele."

Nachdem er Ihre Arbeit mit der Franchise in der früheren Phase überprüft hatte, kommentierte Pessino, dass "es ein großes Risiko war."

"Eines weiß ich: Da viele der gleichen Leute aus den Originalen an unseren Spielen beteiligt waren und dieselben Leute, die auch daran gearbeitet haben, war es eine sehr schwierige Entwicklung.

Viele Spiele sind so, daher hatten sie große Schwierigkeiten, eine einzigartige Stimme zu finden. Ich fand es mutig und wahrscheinlich notwendig.

"Alles hat seinen Zyklus, alles hat seine Lebensspanne, und die ursprüngliche Idee, der ursprüngliche Ausdruck von God of War hatte wahrscheinlich diesen Punkt erreicht. Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Titel war die Zeit gekommen, etwas anderes, etwas Neues auszuprobieren, und sie hatten definitiv Erfolg, und ich denke, sie werden die Serie weiterhin in neue Richtungen führen. Sie werden spektakulär sein, da bin ich sicher."