Andre Braugher, Star von Brooklyn Nine-Nine, ist verstorben

Andre Braugher, der Schauspieler, der vor allem für seine Rollen in Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street und The Mist bekannt ist, ist leider im Alter von 61 Jahren verstorben.

Wie The Guardian berichtet, bestätigte Braughers Publizist, dass sein Tod am Montag, den 11. Dezember, in den USA stattgefunden hat. Er hatte einen kurzen Kampf mit einer unbekannten Krankheit, bevor er starb.

1998 gewann Braugher einen Emmy für seine Darstellung des Detective Frank Pembleton in Homicide: Life on the Street. In jüngerer Zeit erlangte er weltweite Berühmtheit, als er die Hauptrolle des geradlinigen Captain Holt in Brooklyn Nine-Nine spielte, wo er vier Emmy-Nominierungen erhielt.