Andors zweite Staffel beginnt bereits Ende dieses Monats mit den Dreharbeiten

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass es Pläne gibt, eine zweite Staffel für die Disney+ Star Wars-Serie Andor zu produzieren. Aber da die erste Staffel immer noch auf der Plattform ausgestrahlt wird und dies in den nächsten Wochen fortgesetzt wird, würden Sie wahrscheinlich nicht erwarten, viele Produktionsdetails über die Folgesaison zu hören.

Im Gespräch mit Collider hat Serienschöpfer Tony Gilroy jedoch angekündigt, dass die zweite Staffel bereits Ende dieses Monats, am ersten Montag vor Thanksgiving, in Produktion gehen und mit den Dreharbeiten beginnen wird, was für jeden außerhalb der USA der 21. November bedeuten würde.

Es wurde auch von Gilroy bemerkt, dass die zweite Staffel die Serie nach Yavin bringen wird, da die Show darauf abzielt, ihre Verbindung und Geschichte des Protagonisten Cassian Andor in den Spin-off-Film Rogue One: A Star Wars Story zu weben.