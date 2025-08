Andor war eine der wenigen Star Wars-Serien, die im Laufe der Zeit die Zuschauerzahlen steigern konnte

HQ

Trotz der vielen Abonnenten und der Veröffentlichung von High-Budget-Shows von IPs wie Marvel und Star Wars scheint Disney+ nicht der Traumstreamer zu sein, den sich die Maus erhofft hatte. Wenn es darum geht, Zuschauer über eine Staffel oder mehrere Staffeln hinweg zu binden, fallen viele Disney+-Shows flach.

Das geht aus Daten hervor, die von TheWrap zusammengestellt wurden und zeigen, dass sowohl Marvel- als auch Star Wars-Serien Schwierigkeiten haben, die Zuschauer im Laufe einer ganzen Staffel zu halten. Star Wars hat damit besonders ein großes Problem, da Obi-Wan Kenobi im Laufe seiner Laufzeit 16 % seiner Zuschauer verlor, Ahsoka in Staffel 1 um 31 % und The Acolyte um fast 33 %.

Doch auch in diesen unruhigen Zeiten gibt es einige große Gewinner. The Mandalorian S2 zog am Ende von Staffel 2 fast 1,5 Milliarden geschaute Minuten an, und Andor schaffte es, die Zuschauerzahlen zwischen Staffel 1 und dem Finale von Staffel 2 um fast 40 % zu steigern.

Es scheint, dass Disney mit seinen großen IP-Shows das Gefühl von Must-Watch-Programmen genommen hat. Abgesehen von einigen wenigen, die herausstechen, sind die meisten auffällige Nebengeschichten, die Fans und allgemeine Zuschauer nicht länger als einen kurzen Zeitraum fesseln.