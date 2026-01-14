News
Sinners
Andor und Sinners gewinnen groß bei den Rotten Tomatoes Awards 2025
Die Golden Tomatoes wurden verliehen und markieren das Beste der besten Film- und TV-Werke des letzten Jahres.
Mach Platz Golden Globes, die eigentliche Preisverleihung ist da. Rotten Tomatoes hat offiziell die Gewinner seines jährlichen Jahres Rotten Tomatoes Awards bekannt gegeben, auf dem die Aggregator-Seite die besten Filme und Serien des vergangenen Kalenderjahres feiert und hervorhebt und den herausragenden Projekten illustre Golden Tomatoes Trophäen verleiht.
Obwohl es eine ganze Reihe von Siegern gab, sind die großen Gewinner zweifellos Sinners und Andor, die beide mehrere Trophäen gewonnen und zudem die jeweiligen Preise für den besten TV- und Filmpreis gewonnen haben.
Was die vollständige Liste der Gewinner angeht, schauen Sie sich das unten an.
- Bester Film - Sinners
- Bester limitierter Film – Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Beste TV-Serie – Andor
- Beste neue Serie – Pluribus
- Beste zurückkehrende Serie – Andor
- Beste Anthologie oder Miniserie – Adoleszenz
- Bester Action- und Abenteuerfilm – Eine Schlacht nach der anderen
- Bester Animationsfilm – Zootropolis 2
- Bester Komödienfilm – The Naked Gun
- Bester Dokumentarfilm – The Perfect Neighbour
- Bester Dramafilm – Sentimental Value
- Bester Horrorfilm - Sinners
- Bester internationaler Film – Sentimental Value
- Bester Musicalfilm – KPop Demon Hunters
- Bester Mystery- und Thrillerfilm – Black Bag
- Bester Liebesfilm – Pillion
- Bester Science-Fiction- und Fantasyfilm – Begleiter
- Beste Animationsserie – Lange Geschichte kurz
- Beste Action- und Abenteuerserie – Reacher
- Beste Comedyserie – The Studio
- Beste Dramaserie – Adolescence
- Beste historische Serie – Wolf Hall
- Beste Horrorserie – Alien: Earth
- Beste Mystery- und Thriller-Serie – Aufgabe
- Beste Sci-Fi- und Fantasy-Serie – Andor
- Fan-Lieblingsfilm - Sinners
- Fan-Lieblings-Actionfilm – Superman
- Fan-Lieblingsanimationsfilm – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
- Fan-Lieblingskonzertfilm – Ateez Welttournee
- Fan-Lieblingsdrama – Downton Abbey: Das große Finale
- Fan-Lieblingsfamilienfilm – Wie man seinen Drachen trainiert
Gab es Filme oder TV-Serien, die Sie dieses Jahr bei der Golden Tomatoes übergangen haben?