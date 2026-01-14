Andor und Sinners gewinnen groß bei den Rotten Tomatoes Awards 2025

HQ

Mach Platz Golden Globes, die eigentliche Preisverleihung ist da. Rotten Tomatoes hat offiziell die Gewinner seines jährlichen Jahres Rotten Tomatoes Awards bekannt gegeben, auf dem die Aggregator-Seite die besten Filme und Serien des vergangenen Kalenderjahres feiert und hervorhebt und den herausragenden Projekten illustre Golden Tomatoes Trophäen verleiht.

Obwohl es eine ganze Reihe von Siegern gab, sind die großen Gewinner zweifellos Sinners und Andor, die beide mehrere Trophäen gewonnen und zudem die jeweiligen Preise für den besten TV- und Filmpreis gewonnen haben.

Was die vollständige Liste der Gewinner angeht, schauen Sie sich das unten an.



Bester Film - Sinners



Bester limitierter Film – Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery



Beste TV-Serie – Andor



Beste neue Serie – Pluribus



Beste zurückkehrende Serie – Andor



Beste Anthologie oder Miniserie – Adoleszenz



Bester Action- und Abenteuerfilm – Eine Schlacht nach der anderen



Bester Animationsfilm – Zootropolis 2



Bester Komödienfilm – The Naked Gun



Bester Dokumentarfilm – The Perfect Neighbour



Bester Dramafilm – Sentimental Value



Bester Horrorfilm - Sinners



Bester internationaler Film – Sentimental Value



Bester Musicalfilm – KPop Demon Hunters



Bester Mystery- und Thrillerfilm – Black Bag



Bester Liebesfilm – Pillion



Bester Science-Fiction- und Fantasyfilm – Begleiter



Beste Animationsserie – Lange Geschichte kurz



Beste Action- und Abenteuerserie – Reacher



Beste Comedyserie – The Studio



Beste Dramaserie – Adolescence



Beste historische Serie – Wolf Hall



Beste Horrorserie – Alien: Earth



Beste Mystery- und Thriller-Serie – Aufgabe



Beste Sci-Fi- und Fantasy-Serie – Andor



Fan-Lieblingsfilm - Sinners



Fan-Lieblings-Actionfilm – Superman



Fan-Lieblingsanimationsfilm – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle



Fan-Lieblingskonzertfilm – Ateez Welttournee



Fan-Lieblingsdrama – Downton Abbey: Das große Finale



Fan-Lieblingsfamilienfilm – Wie man seinen Drachen trainiert



