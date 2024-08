Andor-Star sagt, dass Staffel 2 noch besser ist als Staffel 1

Andor Staffel 2 wird voraussichtlich relativ bald veröffentlicht, die Premiere wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erfolgen. Und so gibt es mit dem Hype um eines der besten Star Wars-Projekte, die wir seit langem gesehen haben, eine Menge Erwartungen an Andor Staffel 2.

Jemand, der das Feuer dieser Erwartungen nährt, ist Adria Arjona, der in der Serie Bix spielt. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet sie, dass sie glaubt, dass die zweite Staffel von Andor noch besser ist als die erste.

"Als ich die erste Staffel las, habe ich mich gekniffen, und als ich anfing, die zweite Staffel zu lesen, dachte ich: '[Tony Gilroy] kann [die erste Staffel] nicht übertreffen'", sagte sie. "Also fing ich an, die erste Folge zu lesen, und ich dachte mir wieder: 'Es wird nicht so gut.' Aber es ist verdammt noch mal besser. Es ist so viel besser. Es ist. Was er geschaffen und kreiert hat, ist überwältigend, und ich kann nicht glauben, dass ich ein Teil davon sein durfte."

Großes Lob also für die Serie. Natürlich wird ein Schauspieler das Projekt, in dem er mitspielt, wahrscheinlich hochjubeln, aber das wird die Erwartungen der Fans ziemlich hoch setzen, wenn es darum geht, zur Geschichte von Cassian Andor zurückzukehren.