Andor: Staffel 2 könnte noch in diesem Jahr erscheinen

Ende letzten Jahres berichteten wir, dass es so aussah, als würden wir Andors neue Abenteuer in der zweiten Staffel in diesem Jahr nicht verfolgen können, da Disney die Serie aus dem Veröffentlichungsplan für 2024 gestrichen hatte. Glücklicherweise scheint es Hoffnung zu geben (passenderweise ist Hoffnung ein wichtiger Teil von Star Wars!), da einer der Hauptdarsteller der Serie glaubt, dass sie Ende 2024 erscheinen könnte.

Das sagte Stellan Skarsgård, der die Figur Luthen Rael spielt, kürzlich in einem GamesRadar-Interview: "Es wird wahrscheinlich gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres erscheinen." Skarsgård fügt hinzu, dass er die Serie als Star Wars für Erwachsene betrachtet, dass die zweite Staffel genauso gut sein wird wie die erste und dass sie dort endet, wo der Film Rogue One beginnt:

"Es ist die letzte Saison. Es endet dort, wo Rogue One anfängt, also ist es bis zu diesem Punkt. Ich denke, es wird sehr gut sein, denn schon der erste Teil war für mich befriedigend, weil es eine Art Star Wars für Erwachsene ist - es ist eine realistischere und kompliziertere Gesellschaft, in der sie leben, und die Klaustrophobie des faschistischen Regimes ist spürbar. Ich denke, wir haben eine gute Saison vor uns."

Und das klingt ziemlich genau so, wie wir es uns erhofft haben. Drücken wir die Daumen, dass Skarsgård Recht hat und Andor: Staffel 2 noch in diesem Jahr erscheint.