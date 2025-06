Andor Staffel 2 hatte keine gelöschten Szenen

HQ

Jetzt, da Andor am Ende ist, hoffen Star Wars-Fans, dass sich die Zukunft des Universums an Tony Gilroys Spionagethriller über die Weltraumoper orientieren kann. Andor hebt sich sicherlich vom Rest von Star Wars und vielen anderen Serienserien ab, und Disney hatte großes Vertrauen in die Serie, wie Showrunner Tony Gilroy bei mehreren Gelegenheiten erklärt hat.

Die Arbeit war so eng mit Andor verbunden, dass es in Staffel 2 anscheinend keine gelöschten Szenen gab. Als er in der Stephen Colbert Show gefragt wurde, wie viel von dem, was gemacht wird, es bis zum Publikum schafft, sagte Gilroy: "Ich mache eine Menge Arbeit, die vorher nicht da ist, aber ich würde sagen, dass das, was wir drehen, wenn wir zur Sache kommen, sagen würde, dass das Verhältnis der Show besser ist als bei jedem anderen."

"Wir haben in den gesamten ersten zwölf Episoden eine Szene verloren und ich glaube nicht, dass wir in Staffel 2 etwas haben, das wir gedreht haben, das wir nicht verwendet haben." Gilroy fuhr fort.

Das ist ein beeindruckendes Maß an Effizienz, aber wenn Sie Hunderte von Millionen Dollar in einem Budget haben, möchten Sie wahrscheinlich das Beste daraus machen. Gilroy lässt Star Wars nun hinter sich, da es scheint, dass Lucasfilm eine neue Richtung einschlägt, da sich die Beweise für einen Abgang von Kathleen Kennedy häufen.