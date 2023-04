Andor Staffel 2 feiert Premiere im Sommer 2024

Fans eines A Galaxy Far, Far Away strömen an diesem langen Wochenende nach London, da die Stadt das jährliche Star Wars Celebration veranstaltet. Während dieses fanzentrierte Event in der Regel nur zukünftige Projekte ankündigt und kurzes Filmmaterial darüber teilt, was als nächstes für Star Wars ansteht, enthüllte das Panel, das der Andor-Serie gewidmet ist, wann Disney und Lucasfilm die zweite Staffel debütieren werden.

Wie von Empire berichtet, hat Showrunner Tony Gilroy gesagt, dass die Serie seit November 2022 gedreht wird, die Dreharbeiten im August abschließen und dann ab Sommer 2024 auf Disney+ debütieren soll.

Wenn ihr also darauf gewartet habt, zu sehen, was mit Cassian Andor in den Jahren zwischen dem Ende von Staffel 1 und Rogue One: A Star Wars Story passiert ist, wisst ihr jetzt, wann es ankommen wird.