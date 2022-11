Andor: Staffel 2 beinhaltet einen Besuch in Yavin

HQ

Wir wussten bereits, dass eine zweite Staffel von Andor kommen würde, und dass sie die Geschichte erzählen würde, die zum Film Rogue One führen würde. Jetzt haben wir weitere Informationen erhalten, da Collider die Gelegenheit hatte, mit dem Serienschöpfer Tony Gilroy zu sprechen, der sagt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel am 21. November beginnen.

Ariel Kleiman (The Resort, Yellowjackets) wird sechs der zwölf geplanten Episoden inszenieren, die anderen sechs werden zwischen Alonso Ruizpalacios (Outer Range, Narcos: Mexico) und Janus Metz (Borg vs. McEnroe, True Detective) aufgeteilt. Und uns wird auch gesagt, dass wir einen sehr vertrauten und wichtigen Planeten besuchen werden; Yavin. Dies ist ein roter Gasriese mit dem Mond Yavin 4, der der Ort für die geheime Rebellenbasis in Star Wars: Eine neue Hoffnung ist.

Klingt wirklich vielversprechend, oder?