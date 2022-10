Andor geht es besser als erwartet

HQ

Trotz guter Einschaltquoten und positiver Kritiken hat Andor es nicht in die Top-Liste der meistgesehenen Streaming-Produktionen geschafft und das hat viele verwirrt, da es sich um eine Serie handelt, die neben den guten Einschaltquoten auch viel diskutiert wird.

Laut Parrot Analytics war es zwar überdurchschnittlich, aber niedriger als The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi und The Book of Boba Fett. Die Serie hatte zwei Tage nach ihrer Premiere am 21. September 624 Millionen Minuten auf Disney Plus registriert. Im Vergleich zu The Rings of Power hatte Amazons Show mehr als das Doppelte. Nun, das ist keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass es eine Rückkehr zu einem geliebten Franchise und eine der größten und teuersten Marketingkampagnen in der Streaming-Geschichte ist, aber viele denken immer noch, dass Andor es besser hätte machen sollen.

Dies wurde von Parrot-Analyst Brandon Katz getwittert und weithin geteilt, was auch bei den Fans Besorgnis auslöste, da Shows, die nicht den Erwartungen entsprechen, tendenziell abgesagt werden, sich aber jetzt als falsch herausstellen.

Es stellte sich heraus, dass er die falschen Zahlen eingegeben hat und die Serie tatsächlich besser abgeschnitten hat als zunächst angenommen. Die Zahlen waren einfach falsch und Andor hat sich in etwa im Rahmen der Erwartungen entwickelt und in einigen Bereichen sogar überdurchschnittlich abgeschnitten. Es sollte auch gesagt werden, dass Andor die schwierigste Ausgangsposition aller Star Wars-Serien hat. Als The Mandalorian herauskam, war es das erste seiner Art und der Serie fehlte auch die große Konkurrenz auf Streaming-Plattformen. Für die anderen war es viel schwieriger, da sie wirklich um die Gunst der Zuschauer kämpfen mussten. Obi-Wan hatte es mit Supererfolgen wie Stranger Things Staffel 4 und The Boys Staffel 3 zu tun, und Andor hat es sowohl mit The Rings of Power als auch mit House of the Dragon am schwersten, zwei Serien, die nicht nur Millionen von Zuschauern anziehen, sondern in letzter Zeit auch soziale Medien besitzen.