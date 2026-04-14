Andoni Iraola beschließt, Bournemouth nach drei rekordverdächtigen Jahren zu verlassen

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Andoni Iraola hat sich entschieden, Bournemouth am Ende der Saison zu verlassen, womit eine fruchtbare dreijährige Amtszeit beendet wurde, die dem englischen Team die besten Ligaergebnisse der Geschichte beschert hat. Die Ankündigung erfolgt wenige Tage, nachdem Bournemouth den Tabellenführer Arsenal mit 2:1 besiegt hat, doch der 43-jährige Spanier, ehemals bei Rayo Vallecano, hat das Interesse mehrerer bekannter Vereine in England und Spanien geweckt.

"Iraola hat eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der Identität des Vereins in der Premier League gespielt und sich breite Anerkennung für seinen progressiven Spielstil und sein Engagement für die Entwicklung sowohl aufstrebender als auch etablierter Talente erlangt", teilte der Verein in einer Stellungnahme mit.

"Er brachte Intensität, Innovation und eine klare Philosophie ein, die AFC Bournemouth sowohl auf als auch neben dem Platz aufwertete. Wir sind unglaublich dankbar für seine Führung und werden immer großartige Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit sowie an die erreichten Dinge haben", sagte Bill Foley, Vorsitzender von Bournemouth.

The Cherries haben seit dem ersten Aufstieg 2015 nur neun Saisons in der Premier League gespielt, und Iraola brach doppelt den Rekord für mehr Punkte in der Premier League: 48 Punkte, 12. in 2023/24, und 56 Punkte, 9. Platz, 2024/25. Dabei hat Iraolas Bournemouth Manchester United, Manchester City, Liverpool und Arsenal zweimal besiegt. In dieser Saison liegt Bournemouth mit 45 Punkten auf Platz 11, nur drei Punkte hinter dem siebten Platz, der den Zugang zu europäischen Wettbewerben ermöglichen würde – ein Novum für Bournemouth.