Änderung am Jugendschutzgesetz zieht Interaktionsrisiken in Altersfreigabe ein

You're watching Werben

In Deutschland ist vergangene Woche ein neuer Gesetzesentwurf verabschiedet worden, der großen Einfluss auf die Veröffentlichung von Videospielen im deutschsprachigen Raum haben könnte. In Zukunft soll die USK - die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (eine Organisation, die Medieninhalte in Deutschland vor der Veröffentlichung inhaltlich durchleuchtet und mit einer Altersfreigabe versieht) - in ihre komplexen Bewertungsverfahren sogenannte „Interaktionsrisiken" berücksichtigen.

Was genau das ist, ist leider unklar. Viele Journalisten scheinen sich einig zu sein, dass sich hinter diesem Begriff zwei Dinge verstecken müssen: Chat-Interaktionen und Spielsysteme, die „Kauffunktionen und glücksspielähnliche Mechanismen" miteinander verbinden - Lootboxen also.

Vor Chat-Systemen sollen deutsche Verbraucher in Zukunft gewarnt werden, weil die Interaktion mit unbekannten Fremden im Internet die Gefahr der Cyberkriminalität birgt. Videospiele, die solche Funktionen aufweisen, sollen deshalb vom Jugendschutz entsprechend betrachtet werden. Da Lootboxen und Spielmechaniken, die speziell darauf ausgelegt sind, Menschen das Geld aus den Taschen zu ziehen, ebenfalls eine große Gefahr für Kinder und Jugendlichen darstellen, sollen entsprechende Systeme in Deutschland in Zukunft ebenfalls in die Altersfreigabe miteinfließen.

Was das zur Folge haben könnte, zeigt ein Blick nach Belgien. Dort fallen solch unlautere Geschäftspraktiken bereits unter das Glücksspielgesetzt, vor denen Minderjährigen entsprechend geschützt werden müssen. Entwickler wie Valve oder Electronic Arts sind dort nicht nur gezwungen, die Gewinnchancen von Beutekisten offenlegen (was mittlerweile fast eine Art Branchen-Standard ist), sie müssen auch sicherstellen, dass die Nutzer keine Möglichkeit haben, echtes Geld für dieses Glücksspielform auszugeben.

Damit verbunden sind hohe Kosten und jede Menge Aufwand, weshalb sich viele Entwickler dazu entschließen, betroffene Produktionen direkt vom Markt zu nehmen. Deutschland hat jedoch das Glück, im europäischen Videospielmarkt eine gewisse Kaufkraft mitzubringen, die Entwickler wie Bethesda in der Vergangenheit dazu bewegen konnte, die Nazi-Shooter der Wolfenstein-Reihe hierzulande mit entsprechenden Anpassungen zu veröffentlichen. Dieses Geld haben viele kleinere Entwicklerstudios jedoch nicht.

Wie sich die Situation in Deutschland entwickeln wird, ist unklar. Noch ist das Gesetzt nicht final beschlossen worden und die schwammigen Formulierungen erschweren die Einordnung zusätzlich. Dass endlich auch bei uns etwas gegen als Spielmechanik verkleidete Formen des Glücksspiels getan wird, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Quelle: Gameswirtschaft, Spiegel, Golem.