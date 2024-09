Anderson Paak hat sich zum Ziel gesetzt, alles in K-pops zu erledigen

Anderson Paak beweist einmal mehr, dass er mit seinem Regiespielfilm K-pops alles kann. Das Multitalent Paak war nicht nur Regisseur, sondern auch Co-Autor, Musikgeber und Hauptdarsteller des Projekts, zusammen mit seinem eigentlichen Sohn Soul Rasheed.

K-pops folgt einem abgehalfterten Musiker, der in Korea in eine K-pop Reality-TV-Show verwickelt wird, nur um herauszufinden, dass einer der Kandidaten sein lange verschollener Sohn ist.

Auf die Frage, was das Projekt ausgelöst hat, sagte Paak: "Es begann um die Quarantäne herum. Alles wurde heruntergefahren und ich hing im Haus herum und trat mit meinen Kindern gegen das Haus. Mein Sohn stand sehr auf YouTube und er sagte: 'Ich will ein YouTuber werden', und ich sagte: 'In Ordnung, lass es uns machen. Wir werden YouTuber sein!"

"Ich gehe auf seine Webseite und es gibt Videospiel-Tutorials. Er wollte Abonnenten, also dachte ich mir: 'Lass uns versuchen, ein paar Sketche zu machen!' Wir fingen an, herumzualbern, und ich sah, dass er so ein Naturtalent darin war, sich zu verbessern. Und wir haben uns so sehr verbunden. Ich fing an, mich super darauf einzulassen. Ich habe sie alle gefilmt und bin super lange wach geblieben, um die Videos zu bearbeiten, damit wir sie posten konnten.

"Zu dieser Zeit war mein ganzes Haus von K-Pop besessen. Seine Mutter ist Vollkoreanerin und ich bin auch teilweise Koreanerin, aber ich wusste nichts über meine koreanische Herkunft. Ich dränge immer darauf, dass er etwas über seine schwarze Seite lernt. Ich sagte: 'Du kennst dich mit BTS aus - was ist mit BET?' Ich dachte, das könnte eine lustige Geschichte werden: Was wäre, wenn ich nicht in das Leben meines Sohnes involviert wäre, er in Korea aufgewachsen ist und ich später von ihm erfahre und wir etwas über die Kulturen des anderen lernen müssen."

Paak scheint eine tolle Zeit beim Drehen von K-pops gehabt zu haben, aber wenn er weiterhin im Filmbereich arbeitet, plant er, einen Gang runterzuschalten. Er sagte: "Ich bin besessen - ich will es noch einmal machen. Ich denke, ich könnte davon profitieren, mit einem wirklich großartigen Regisseur zu arbeiten, wenn ich schauspielere, oder mit einem Schauspieler, wenn ich Regie führe. Es war ein bisschen schwierig, alles zu machen. Für das nächste mache ich vielleicht nur ein oder zwei Dinge."

K-pops wird auf dem diesjährigen Toronto International Film Festival uraufgeführt und wird von WME Independent verkauft, so dass wir ihn hoffentlich Anfang nächsten Jahres in den Kinos sehen können (danke, THR).

