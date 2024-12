Ändere den Lauf der Geschichte mit fortschrittlicher Technologie in Kingmakers

HQ

Beim heutigen Day of the Devs haben Entwickler Redemption Road Games und Publisher tinyBuild erneut Kingmakers vorgestellt, das Spiel, in dem du auf einem Motorrad ein mittelalterliches Schlachtfeld betrittst, um Chaos anzurichten und den Lauf der Geschichte zu verändern.

Das ist zwar an sich schon ein großartiges Verkaufsargument, aber Kingmakers ist mehr als nur ein Gimmick. Es wird eine Kampagne geben, in der du versuchst, sicherzustellen, dass deine Seite einen großen Krieg gewinnt, der im Mittelalter geführt wurde, und dir erlaubt, alle dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu nutzen, von Schrotflinten und SUVs bis hin zu Kampfhubschraubern und Luftangriffen.

Du kannst alleine oder mit Freunden im Koop-Modus in die Schlacht ziehen. Auch für die taktisch denkenden Spieler kannst du deine Truppen auf den riesigen simulierten Schlachtfeldern befehligen, auf denen Tausende von einzelnen Soldaten in ihre eigenen blutigen Kämpfe verwickelt sind.