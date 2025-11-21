Ancient Forge erzählt uns von Hotel Galactic s vollständigen Launch-Plänen und wie es die Spieler dazu ermutigt, "Mitarbeiter wie unsere Familie" zu behandeln

HQ

Im Rahmen unseres Aufenthalts in Portugal für DevGAMM hatten wir das Privileg, mit allen möglichen Spieleentwicklern und Schöpfern zu sprechen, nicht zuletzt Hotel Galactic Studio Ancient Forge. Wir haben uns mit Produzentin Ida Szczecinska zusammengesetzt, um mehr über das Cozy-Management-Projekt zu erfahren, das kürzlich in seiner Early-Access-Form auf Steam erschienen ist.

Im Rahmen des vollständigen und lokal untertitelten Interviews, das ihr unten sehen könnt, haben wir Szczecinska gefragt, wie der Entwickler seine Managementsysteme so gestaltet hat, dass sie die Mitarbeiterdynamik sowie die Einstellung, Betreuung und sogar den Wechsel von Mitarbeitenden bewältigen.

"Nun, wir wollen die Angestellten als unsere Familie sehen," Szczecinska begann. "Ja, das ist oft ein Witz für uns, dass wir Mitarbeiter einstellen und sagen, oh, sie schlafen mit uns, aber mach dies, mach das, putze das, bring das mit, und wir sind die einzigen Aufgabengeber im Spiel. Aber der ganze Eindruck der Mitarbeiter ist, dass sie bei dir bleiben, Fähigkeiten lernen und tatsächlich mit dir alt werden. Wenn sie also alt sind, kann man ihnen den Ruhestand geben, aber was gut ist, diese Zeit zu nutzen, wenn sie älter sind, ist, tatsächlich ein Mentoring-Programm zu starten. Man kann einen neuen Mitarbeiter einstellen, der keinerlei Fähigkeiten hat, und man schickt ihn buchstäblich auf das Mentoring-Abenteuer, wenn er mit dem älteren Mitarbeiter mehr Fähigkeiten erreicht hat, um das Hotel auf einem guten Leistungsniveau zu halten. Das ist also der ganze Zyklus der Angestellten, es ist ziemlich lang, es ist nicht so, dass die Mitarbeiter in einer Woche alt werden, man muss sie unterbringen, sie schulen und sie dann informieren, das Wissen an die nächste Generation des Hotelpersonals weitergeben."

Aufbauend darauf haben wir uns nach der Entwicklung von Hotel Galactic erkundigt und wo Ancient Forge im Verhältnis zur Produktion und Verbesserung des Spiels im Early Access steht.

"Im Moment ist unser Spiel im Early Access, wir sind diesen Sommer auf Early Access umgestiegen, und im Moment sammeln wir das Feedback, wir prüfen, wie es von den Spielern und unserem Spiel wahrgenommen wird, und wir wissen bereits, wo wir uns verbessern können, und wir nehmen das sehr ernst. Im Moment arbeiten wir an einer Überarbeitung, die das Gameplay flüssiger macht, natürlich durch Debugging des gesamten Spiels, aber auch an der Erweiterung des Inhalts, um unseren Spielern mehr Gameplay zu bieten. Im Moment haben wir Unmengen an Arbeit, es läuft eine Überarbeitung, und wir planen, sie im Dezember dieses Jahres fertigzustellen.

"Also, im Moment haben wir jede Menge Arbeit. Der Dezember ist eines unserer Ziele, den Spielern die Verbesserungen zu zeigen, die wir durch den Early Access erzielt haben, und ehrlich gesagt ist der nächste Schritt, über eine vollständige Veröffentlichung im nächsten Jahr nachzudenken."

Mit geplanten Verbesserungen für Dezember und der Hoffnung, über den vollständigen Start im nächsten Jahr nachzudenken, erzählte uns Szczecinska, wie Ancient Forge das Spiel veröffentlichen und es sogar auf andere Plattformen bringt.

"Im Moment sind wir offen für Kommunikation, auch wegen der Portierung." Szczecinska fügt hinzu: "Im Moment sind wir nur auf Steam verfügbar, und auch auf dem Steam Deck sind wir auf dem Steam Deck verfügbar. Aber wir denken auch darüber nach, auf andere Plattformen zu wechseln."

Auch hier findest du unten das vollständige Interview mit Szczecinska für weitere Informationen zu Hotel Galactic, das du heute auch auf Steam im Early-Access-Zustand spielen kannst.