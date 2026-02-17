Anchor Point Studios trennt sich von NetEase und wird unabhängig

HQ

Obwohl Anchor Point Studios erst im Oktober 2022 als Teil der NetEase-Entwicklerfamilie gegründet wurde, hat es beschlossen, dass es für beide Parteien am besten ist, sich aufzuteilen und das eher junge Unternehmen seinen eigenen Weg zu gehen und ein unabhängiger Entwickler zu werden.

Wie vom Studiogründer, CEO und Creative Director Paul Ehreth in einem Beitrag auf LinkedIn bestätigt wurde, wird erwähnt, dass dies eine "bedeutende Veränderung" für das Studio sein wird, aber eine, die es "mit Optimismus, Klarheit und Begeisterung für das, was noch kommt" angeht.

Was die Trennung betrifft und warum Anchor Point Unabhängigkeit für den besten Weg hält, so heißt es in der Erklärung auch, dass "wir die Möglichkeit haben, unsere Vision noch stärker zu fokussieren und neue Partnerschaften zu verfolgen, die mit unseren kreativen Ambitionen übereinstimmen."

Das Spiel, das Anchor Point entwickelt, wird weiterhin geheim gehalten, aber die Website des Studios erklärt, dass sie Actionspiele für PC und Konsole produzieren wollen. Es ist unklar, wann wir das nächste Mal von diesem geplanten Projekt hören werden, aber der Entwickler sucht nun Partner und Investoren, um das Spiel Wirklichkeit werden zu lassen.

Ehreth schließt mit den Worten: "Danke an unser Team, unsere Partner, Unterstützer und die Gemeinschaft, dass ihr an diese Reise glaubt. Wir treten in ein neues Kapitel ein, und ich könnte nicht aufgeregter sein, euch zu zeigen, was als Nächstes kommt."