Ancestors: The Humankind Odyssey entwickelt sich im Dezember auf Konsolen

Panache Digital Games und Private Division gaben heute bekannt, dass Ancestors: The Humankind Odyssey am 6. Dezember auf Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht wird. Der von Creative Director Patrice Désilets (Assassin's Creed) erstellte Survival-Titel wird in der dritten Person gespielt und vermittelt spielerisch zahlreiche grundlegende Konzepte der Menschheitsentwicklung. Auf den Konsolen kostet der Titel knapp 40 Euro, Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Um mehr über den Titel zu erfahren, könnt ihr einen Blick in unseren Testbericht werfen.

