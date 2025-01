Ancelotti verteidigt Vinícius und hält seine Zwei-Spiele-Sperre für unfair: "Wir sind in jeder Hinsicht zufrieden mit Vinicius"

HQ

Vinícius Jr. hatte diese Woche Glück, als er in LaLiga eine Sperre von zwei Spielen erhielt, nachdem er am Freitag Valencias Torhüter angegriffen hatte. Er wurde mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen, aber die Mannschaft schaffte es, zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen, und Vinis Sanktion bedeutet, dass er nur zwei Ligaspiele verpassen wird und nicht die kommenden Spiele im spanischen Supercup und in der Copa del Rey, wenn er eine Sperre von vier Spielen erhalten hätte, wie einige erwartet hatten.

Trotz der guten Nachrichten ist Real Madrid jedoch nicht glücklich über das Verbot, da es der Meinung ist, dass es unfair ist. "Es ist schwierig, Vinicius auf dem Platz zu sein, das denke ich immer noch. Ich denke, die Sperre von zwei Spielen ist nicht richtig."

Der Klub wird gegen die Sanktion Berufung einlegen und behaupten, dass die VAR-Entscheidung die Verspottung von Dimitrievski (Valencias Torhüter) gegenüber Vinícius nicht berücksichtigt habe, kurz bevor er geschubst wurde, als er die Zöpfe des Brasilianers berührte. Sie behaupten auch, dass Vinícius kurz vor dem Vorfall rassistisch beleidigt wurde, die in der Aussage des Schiedsrichters nicht berücksichtigt wurden.

Ancelotti verteidigte unterdessen seinen Top-Spieler. "Wir sind in jeder Hinsicht begeistert von Vinicius. In dieser Hinsicht kann jeder sagen, was er will. Ich werde einfach müde, denn wenn wir über Provokationen von Vini Jr. sprechen, lenkt das von den Beleidigungen und allem anderen, was ihm passiert, ab."

Vinícius wird heute Abend in Saudi-Arabien gegen Mallorca um den spanischen Supercup spielen. Wenn sie gewinnen, wird er auch das Finale auf Sunda gegen Barcelona bestreiten. Er wird die Ligaspiele gegen Las Palmas und Valladolid am 19. und 25. Januar verpassen.