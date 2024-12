Ancelotti sagt, es sei Selbstlosigkeit und nicht Feigheit gewesen, warum Mbappé sich am vergangenen Wochenende weigerte, einen Elfmeter zu schießen

HQ

Kylian Mbappé brachte die Fans von Real Madrid am vergangenen Wochenende endlich zum Schreien vor Freude - nicht vor Wut -, als er ein erstaunliches Tor gegen Getafe in einem Ligaspiel erzielte, das sie im Rennen um den nationalen Titel mit einem unberechenbaren FC Barcelona gleichbringt.

Beim Sonntagsspiel Real Madrid 2:0 Getafe vergab Mbappé ebenfalls mindestens drei sehr klare Torchancen, aber worüber am meisten gesprochen wurde, war, dass er sich weigerte, einen Elfmeter zu schießen.

Ohne Vini Jr., der die meiste Zeit des Monats verletzt war, ist Mbappé Madrids wichtigster Elfmeterschütze (er hat bereits drei Tore erzielt), aber er entschied sich, Jude Bellingham an diesem Tag den Elfmeter schießen zu lassen, der am Ende das Führungstor war. Mbappé erzielte wenige Minuten später sein Eigentor.

War es die Unsicherheit? Feigheit, wie einige Fans meinten, nachdem sie Anfang der Woche gegen Liverpool einen weiteren Elfmeter verschossen hatte?

"Ich sehe es nicht als mangelnden Mut, sondern als wichtigen Akt für seine Teamkollegen", sagte Trainer Ancelotti

Carlo Ancelotti sagte in einer Pressekonferenz vor dem Spiel am morgigen Mittwoch gegen Athletic Club, dass es ein Akt der Verantwortung und Selbstlosigkeit war, und dass "ein großes Talent wie Mbappé eine Tat ist, die wir sehr schätzen, weil es bedeutet, dass das größte Talent, das es im Fußball geben könnte, sich in den Dienst der Mannschaft stellt."

Er fügte hinzu, dass es an ihnen liegen wird, zu entscheiden, wenn morgen ein weiterer Elfmeter geschossen wird. "Bellingham und Mbappé werden es morgen analysieren und denjenigen auswählen, der am besten in Form ist, um es zu übernehmen. Das ist keine Frage der Debatte."