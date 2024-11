Ancelotti ist der Meinung, dass Fußball eine Party ist, und jetzt ist nicht die Zeit zum Feiern

HQ

Carlo Ancelotti, der Coach von Real Madrid, äußerte sich auf einer Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und AC Mailand. Doch ähnlich wie alle anderen Trainer und Fußballspieler in Spanien, die am letzten Wochenende Pressekonferenzen abhielten, hatte er wenig Interesse daran, tatsächlich über Fußball zu reden.

Die Tragödie in Valencia hat die Sportwelt erschüttert, und Ancelotti sagte, es sei schwierig zu spielen, wenn man an das denke, was in Valencia passiert, Überschwemmungen, die über 200 Menschen das Leben gekostet haben.

"Ich denke, Fußball ist eine Party. Du kannst feiern und eine Party machen, wenn es dir gut geht, wenn es deiner Familie gut geht. Wenn es den Leuten nicht gut geht, machst du keine Party. Der Fußball muss aufhören, denn der Fußball ist das Wichtigste unter den unwichtigsten Dingen im Leben."

Aber, so bekräftigt er, "wir können uns nicht entscheiden, nicht zu spielen, wir sind Angestellte, wir sind nicht die Leute, die das Sagen haben".

Die meisten spanischen Fußballspieler und -trainer wünschten, der Fußball hätte aufgehört

Eine Meinung, die wahrscheinlich von allen anderen Fußballspielern und -trainern geteilt wurde, die an diesem Wochenende in Spanien interviewt wurden, wo die Liga nicht aufhörte, abgesehen von den Spielen, die in Valencia nicht physisch stattfinden konnten.

Dazu gehört auch Valencia - Real Madrid, ein Spiel, das möglicherweise erst im Mai 2025 stattfindet.

Mit Blick auf das morgige Champions-League-Spiel, das im Santiago Bernabéu ausgetragen wird, weiß Ancelotti, dass es ein ganz besonderes Spiel für ihn ist, da er einst Spieler und auch Trainer des AC Mailand war (mit dem er 2007 den Champions-League-Titel gewann). Aber selbst wenn er darüber sprechen wollte, wollte er es nicht aus Respekt tun.