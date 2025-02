Analysten zufolge wird Avowed im ersten Monat ein größerer Hit sein als Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Der Februar hat sich als ein enorm arbeitsreicher Monat für die Veröffentlichung von Videospielen erwiesen. Kingdom Come Deliverance 2, Civilization VII, Like a Dragon, Avowed, Monster Hunter Wilds... Und das sind nur die wichtigsten (den Rest können Sie in unserem Artikel überprüfen), und jetzt, da einige von ihnen seit einigen Wochen im Angebot sind, können wir extrapolieren, wie sie sich in Bezug auf Verkäufe und Popularität entwickelt haben oder entwickeln werden.

Die Datenanalyse-Agenda mindGAME Data hat ihre Prognosen für den ersten Monat auf dem Markt für Avowed, das jüngste RPG von Obsidian und Xbox Games Studios, veröffentlicht, und die Daten sind ziemlich überraschend. Nach Angaben des Analystenhauses wird Avowed im ersten Monat des Verkaufs 4,9 Millionen Spieler erreichen, darunter sowohl Game Pass-Abonnenten, die es dort gespielt haben, als auch diejenigen, die eine Kopie des Spiels digital oder physisch gekauft haben. Allein diese Zahl ist schon vielsagend genug, und es scheint, dass wir nicht die einzigen waren, die das farbenfrohe Abenteuer in den Lebendigen Landen genossen haben. Aber der Erfolg von Avowed sieht noch besser aus, wenn man ihn mit dem von Xbox Game Studios' letzter großer Veröffentlichung im Jahr 2024, Indiana Jones and the Great Circle, vergleicht. Wie sich herausstellt, hat das Action-Puzzle-Abenteuer von MachineGames über den kultigen Archäologen in der gleichen Zeit nur 4 Millionen Nutzer erreicht.

Das bedeutet natürlich nicht, dass Indy nicht Boden gutmachen wird, wenn es im Frühjahr PS5-Spieler erreicht, und es wird sicherlich nicht allzu lange dauern, bis Xbox das Gerücht bestätigt, dass Avowed auch auf Sonys Konsolen verfügbar sein wird, aber es sieht so aus, als würde der Kampf um das Spiel des Jahres 2025 bereits hart werden. Und es ist erst Februar.