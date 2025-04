Analysten: Switch 2 könnte den größten Start aller Zeiten haben

HQ

Wenn du in den letzten drei Wochen nicht unter einem Felsen geschlafen hast, weißt du, dass die Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht wird. Im Vorfeld der Markteinführung wurde viel über den Preis gesprochen, von dem einige sagen, dass er unangemessen hoch ist (395,99 £ / 469,99 € allein für die Konsole), obwohl er viel leistungsfähiger ist als sein Vorgänger und mit der glühend heißen Mario Kart World ausgestattet ist.

Was auch immer Sie vom Preis halten, es ist offensichtlich, dass er den Appetit auf das Gerät nicht zu beeinflussen scheint. Diese Woche haben wir Ihnen mitgeteilt, dass das Gerät in Japan so vorbestellt wurde (bisher 2,2 Millionen), dass es die Erwartungen von Nintendo übertroffen hat, was bedeutet, dass nicht jeder seine Konsole am Eröffnungstag erhalten wird.

Jetzt hat sich Bloomberg bei Analysten erkundigt, und sie scheinen zuversichtlich zu sein, dass die Markteinführung von Switch 2 in etwas mehr als einem Monat die größte aller Zeiten sein wird. Sie schreiben:

"Nintendo wird in der Lage sein, zwischen 6 und 8 Millionen Konsolen zu produzieren, wenn die Switch 2 am 5. Juni in die Regale kommt. Sonys PlayStation 4 und PlayStation 5 sind mit jeweils 4,5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten zwei Monaten auf dem Markt der bisher beste Start.

Was denkst du darüber, ist es ein potenzieller neuer Weltrekord, mit dem wir es zu tun haben und der alle bisherigen Konkurrenten auslöschen wird?