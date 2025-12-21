Analysten prognostizieren, dass der Glücksspielmarkt bis zum Jahresende satte 197 Milliarden Dollar erreichen könnte

HQ

2025 war ein überraschend erfolgreiches Jahr für Spiele. Nachdem Rockstar ihren Ball genommen und mit einer Grand Theft Auto VI-Verzögerung ins Jahr 2026 geworfen hatte, dachten wir alle, das Jahr würde in Ordnung, aber etwas ruhig sein. Jetzt sieht es so aus, als würde es ein rekordverdächtiges Jahr für den Spielemarkt werden.

Dies kommt aus einem neuen Bericht der Analysten von Newzoo (über PCGamer). Es wird erwartet, dass die Spieleindustrie die Erwartungen übertrifft und eine erstaunliche Summe von 197 Milliarden Dollar erreicht. "Dies stellt eine Aufwärtskorrektur gegenüber früheren Prognosen dar, die hauptsächlich durch eine stärkere als erwartete Performance auf PC und Mobilgeräten angetrieben wird", sagte Tianyi Gu von Newzoo.

Es wird prognostiziert, dass PC-Gaming bis zum Jahresende um etwa 10,4 % gewachsen sein wird, was beeindruckend ist, auch wenn der Marktanteil immer noch nur etwa die Hälfte des mobilen Gaming-Gigants ausmacht. Auch das Wachstum der Konsole ist mit 4,2 % ziemlich solide, vielleicht angetrieben durch die Einführung der brandneuen Konsole, der Nintendo Switch 2.

"Eine starke Auswahl an Premium-Veröffentlichungen übertraf die herausragenden Hits des Vorjahres und unterstreicht, dass hochwertige Premium-Inhalte auf dem PC trotz zunehmender Konkurrenz um Aufmerksamkeit weiterhin durchbrechen können", heißt es in Newzoos Bericht zum PC-Markt. Das Unternehmen erstellte außerdem eine Liste der Top 10 PC-Veröffentlichungen nach Umsatz, was eine ziemlich interessante kleine Lektüre bietet:



Battlefield 6

Anhang 1

Arc Raiders

Monster Hunter Wilds

Borderlands 4

EA FC 26

REPO

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Sid Meier's Civilization 7

Dune: Erwachen



In einer Zeit, in der wir immer noch über Entlassungen und Gaming als schwierige Branche sprechen, ist es schwer zu akzeptieren, dass die Branche so viel Geld einbringt. Wohin geht das alles?