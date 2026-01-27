Analyst: "The Witcher 4 wird 800 Millionen Dollar für Entwicklung und Vermarktung kosten"

HQ

CD Projekt RED aktualisiert uns stetig über The Witcher 4, das mit einem relativ kleinen Entwicklungsteam begann, das allmählich ziemlich groß geworden ist. Im Moment arbeiten viele Mitarbeiter an dem Spiel, was darauf hindeutet, dass es letztlich ein bemerkenswert großes Budget haben wird – wenn man einer Analyse glaubt.

The Witcher 3: Wild Hunt wird auf 32 Millionen Dollar geschätzt, davon 35 Millionen für Marketing, als die Entwicklung 2015 abgeschlossen wurde. Laut einer Analyse des polnischen Strefa Inwestorów wird die Entwicklung von The Witcher 4 etwa 388 Millionen Dollar kosten, wobei ein ähnlicher Betrag für das Marketing vorgesehen ist.

Das bedeutet, dass das Gesamtbudget des Spiels fast 800 Millionen Dollar betragen wird. Das bedeutet, dass es mehr als zehnmal so teuer ist wie das vorherige Spiel der Reihe und etwas weniger als doppelt so hoch wie die geschätzten Entwicklungskosten von 420–500 Millionen Dollar von Cyberpunk 2077 – wobei diese Summe auch die Entwicklung von Patches und DLCs einschließt.