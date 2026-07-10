Analyst: Sony wartet den Sturm ab, und die Proteste werden wahrscheinlich keine Wirkung zeigen

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Sonys Entscheidung, physische Spiele ein für alle Mal zu begraben, ist weiterhin ein heiß diskutiertes Thema, bei dem viele Spieler tief enttäuscht sind. Dies hat dazu geführt, dass Menschen auf verschiedene Weise protestieren, wobei eine der bemerkenswertesten wahrscheinlich die Versuche sind, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, ihre PS Plus-Abonnements zu kündigen.

Das Problem ist, dass es wahrscheinlich zu wenige Menschen gibt, die darauf einfallen, als dass das wirklich Wirkung zeigt. Zumindest sagt das der bekannte japanische Analyst Dr. Serkan Toto in einem Interview mit IGN, und er glaubt, dass Sony nur darauf wartet, dass der Sturm vorüberzieht (wie wir alle wissen, ist das Gedächtnis des Internets sehr kurz) – obwohl er mit den verärgerten Spielern Mitgefühl hat:

"Ich habe Verständnis für Fans physischer Medien, aber Sony wird diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Sie wussten natürlich, wie die Online-Reaktion aussehen würde, und warten nun darauf, dass dieser Sturm vorübergeht."

Toto argumentiert, dass am Ende zu wenige Menschen an den Protesten teilnehmen werden und dass digitale Spiele so viel lukrativer sind, dass es Sony einfach egal ist:

"Sony hat über 120 Millionen aktive PlayStation-Nutzer. Rund 50 Millionen Menschen abonnieren PlayStation Plus. Als Gedankenexperiment sagen wir, 500.000 aus Protest absagen, das wäre nur 1 % des Geschäfts verloren – natürlich nicht genug, damit Sony neu überdenken sollte. Digital ist einfach zu lukrativ."

Mit dem Portemonnaie abzustimmen ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Gamer tun können, damit Unternehmen zuhören. Einnahmen sind schließlich das, was ihnen am wichtigsten ist, und wenn genug Menschen handeln, summiert sich das zu echtem Geld, und das ist eine Botschaft, die Gewicht trägt. Aber wie Toto betont, ist es fraglich, ob es letztlich Auswirkungen auf Sony haben wird, wenn keine größeren Zahlen erreicht werden können.