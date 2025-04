Analyst: PlayStation 5 könnte am Ende über 999 US-Dollar kosten

HQ

Diese Generation war in mehrfacher Hinsicht einzigartig, nicht zuletzt durch die erste Hybridkonsole, aber PlayStation 5 und Xbox Series X/S wurden während einer Pandemie auf den Markt gebracht, Russland begann einen Krieg, der erhebliche Folgen für den Welthandel hatte, die Inflation war himmelhoch, der PC hat jetzt die volle Unterstützung von Microsoft und Sony, und die beiden letzteren (hauptsächlich Microsoft) haben begonnen, Spiele in den Formaten ihrer Konkurrenten zu veröffentlichen.

Ein weiterer großer Unterschied besteht darin, dass die Konsolen nicht wie üblich im Preis gesenkt, sondern im Gegenteil im Preis gestiegen sind. Die PlayStation 5 und die Xbox Series X wurden bei ihrer Veröffentlichung als teuer kritisiert, aber diejenigen, die sie beim Start kauften, sparten tatsächlich Geld.

Kürzlich konnten wir euch mitteilen, dass Sony mit einer weiteren Preiserhöhung für die PlayStation 5 unterwegs ist, und vielleicht wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. MST Financial Analyst David Gibson schreibt auf X über die Zölle der US-Regierung und erklärt, dass sie zu einem Preis von über 999 US-Dollar für Sonys Konsole führen könnten, da sie in China hergestellt werden:

"Sony hat 90%+ aus China und der Preis wird wahrscheinlich auf $999+ steigen"

Präsident Trump hat in letzter Zeit begonnen, ein wenig zu schwanken, was die chinesischen Zölle angeht, die für amerikanische Verbraucher zu einem sehr teuren Geschäft werden könnten, so dass es hoffentlich nicht so teuer sein wird, eine Konsole zu kaufen, aber MST Financial kennt sich aus, also sollte das Risiko ernst genommen werden. Obwohl die Zölle theoretisch nur für die USA gelten, haben wir Anzeichen dafür gesehen, dass die Verlage die Kosten etwas verteilen, um zu vermeiden, dass die Preislücke zwischen den USA und dem Rest der Welt zu groß wird, was bedeutet, dass wir indirekt dazu beitragen, ihre Zölle zu bezahlen. Das Worst-Case-Szenario von mindestens 999 US-Dollar für eine PlayStation 5 droht also, auch uns zu betreffen.