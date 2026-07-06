Analyst: Nintendo wird weiterhin Spiele auf physischen Medien veröffentlichen

HQ

Inzwischen muss jeder gehört haben, dass Sony beschlossen hat, physische Spiele ab Januar 2028 schrittweise einzustellen. Wenn du danach ein Spiel in einem Laden kaufst, erhältst du nur einen Download-Code, der dann einmalig verwendet wird und dir digitalen Zugang gewährt. Wir können daher annehmen, dass die PlayStation 6 kein Laufwerk haben wird, und nur wenige glauben, dass Microsoft anders handeln wird.

Aber wie sieht es mit Nintendo aus? Wie sollen sie sich verhalten? Mat Piscatella, leitender Analyst bei Circana, hat sich nun in einem Interview mit VGC dazu geäußert, und wir glauben, viele von Ihnen werden seine Haltung gutheißen:

"Nintendo will das tun, und ich sehe nicht, dass sie irgendetwas an ihren Plänen ändern werden, basierend darauf, was Sony oder Microsoft in irgendetwas machen. Nintendo wird Nintendo sein, zum Guten und/oder zum Schlechten.

Der Einzelhandel hat in den letzten Jahren bereits immer mehr auf Nintendo-Unterstützung gesetzt (Nintendo hält seit dem Start der Switch 2 auch einen sehr starken Anteil an physischer Software und Hardware), daher könnte das Ganze sicher weiter steigen."

Kurz gesagt, es klingt so, als würde Nintendo seine Spiele weiterhin auf physischen Medien veröffentlichen. Game Key Cards (Cartridges, die keine Spiele enthalten, sondern lediglich als Schlüssel dienen, mit dem man Titel herunterladen kann) wurden stark kritisiert, aber Nintendo selbst verwendet sie selten – und im Vergleich zu Codes sind sie in den Fällen unendlich besser, weil sie es trotzdem ermöglichen, die Spiele weiterzuverkaufen.