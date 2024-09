Analyst: „Nintendo war vor Wut schäumend" wegen Palworld

HQ

Letzten Donnerstagabend platzte die Bombe, Nintendo verklagte Pocketpair wegen Patentverletzung. Viele waren überrascht, dass es acht Monate dauerte, bis Nintendo sich zum Handeln entschloss, aber Pocketpair antwortete kurz darauf, dass sie bereit seien, vor Gericht gegen Nintendo zu kämpfen, und nicht kampflos untergehen würden.

Worum es bei dem Kampf genau geht, wissen wir noch nicht. Aber zumindest ein bekannter Analyst, Dr. Serkan Toto, hat jetzt erklärt, warum er glaubt, dass Nintendo sich schließlich dazu entschlossen hat, zu reagieren und vor allem zu handeln. Er sagt zu GamesRadar:

"Diese Klage wäre nie passiert, wenn Palworld 500 Benutzer pro Tag auf Steam gehabt hätte. [Nintendo] hätte gesagt: 'Ok, was soll's, lass uns diese Jungs in Ruhe; das Spiel wird sterben'."

Wie ihr wisst, war Palworld ein Riesenerfolg, und obwohl die Anzahl der Spieler reduziert wurde, hat es weiterhin ein solides Publikum und wird bald auf Sonys Konsolen erscheinen, was ihm einen weiteren Schub geben sollte. Toto fährt fort:

"Mit Nintendo kann man das nicht machen. Ich verstehe, dass Nintendo Schaum vor dem Mund hatte und sagte: 'Schaut mal, diese Jungs gehen auf mehrere Plattformen, und sie machen Anime und vermarkten ihre Kumpels.' Und Nintendo fühlte sich bedroht oder respektlos oder einfach nur wütend, und sie ließen diese Bombe auf sie fallen."

Er glaubt auch, dass Nintendo wirklich sauer ist und versuchen wird, sich auf jede erdenkliche Weise mit Pocketpair anzulegen, und er kommt zu dem Schluss:

"Es ist wie eine Mafia. Sie werden dich nicht sofort töten. Sie lassen dich ein bisschen kochen."

Was denkst du, ist Nintendo unvernünftig oder tun sie das Richtige?