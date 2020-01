Analyst: Nintendo bringt dieses Jahr ohne Zweifel Switch Pro auf den Markt

Dass Microsoft und Sony später in diesem Jahr ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen wollen, ist kein Geheimnis. Wie Nintendo darauf reagieren wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Einige Experten vermuten, dass wir womöglich ein neues hochkarätiges Switch-Exklusivspiel sehen werden - vielleicht The Legend of Zelda: Breath of the Wild II oder ein neues Super Mario. Das wäre zwar keine richtige Kampfansage, die Japaner würden die Aufmerksamkeit aber nicht gänzlich der Konkurrenz überlassen.

Seit einiger Zeit hören wir zudem fleißig Gerüchte über ein leistungsfähigeres Switch-Gerät. Die Berichte gehen so weit, dass diese ominöse Konsole in den Medien sogar bereits einen Namen erhalten hat - "Switch Pro". Bisher wollte Nintendo die Angelegenheit weder kommentieren oder bestreiten, doch der Analyst Dr. Serkan Toto vom selbstständigen Marktforschungsunternehmen Kantan Games äußerte sich in einem Interview mit Games Industry sehr optimistisch über diese Maschine:

"Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass Nintendo 2020 eine 'Switch Pro' herausbringen wird. Ich gehe von 399 US-Dollar aus. Genauer gesagt prognostiziere ich 4K-Unterstützung, größere Cartridges und natürlich verbesserte Komponenten."

Selbst mit einem solchen Gerät wird Nintendo seinen Konkurrenten zumindest in Bezug auf reine Leistungsfähigkeit hinterherhinken, doch bislang hat diese Strategie dem Unternehmen ja nicht allzu sehr geschadet. Was haltet ihr von dieser Idee?