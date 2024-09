Analyst geht davon aus, dass Concord nur 25.000 Einheiten verkauft hat

HQ

Seit seiner Veröffentlichung ist Concord das tote Pferd, das einfach nicht aufhören kann, geschlagen zu werden. Unglaublich niedrige Steam-CCU-Zahlen zeigten, dass es gelinde gesagt einen langsamen Start hatte, aber jetzt scheinen wir ein Verständnis dafür zu haben, wie schlecht Concord abgeschnitten hat.

Laut dem Analysten Simon Carless, Co-Autor des GameDiscover.co-Newsletters (danke, IGN), wird angenommen, dass die Verkäufe von Concord bis zu 10.000 Einheiten auf Steam und 15.000 auf PlayStation betragen, was eine Gesamtverkaufssumme von 25.000 Einheiten ergibt.

Das ist wirklich, wirklich schlimm, wenn es sich als wahr herausstellt, und es würde erklären, warum wir nicht gesehen haben, dass Sony mit den Eröffnungsverkäufen prahlt. Es scheint, dass Concord, obwohl es ein anständiges Spiel ist, nicht in den gesättigten Live-Service-Markt von heute eindringen konnte. Das war eine große Investition für Sony in Bezug auf Zeit und Geld, und so müssen wir sehen, wohin das Studio als nächstes geht.