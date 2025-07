Analyst: "Game Pass ist immer noch profitabel"

HQ

In Anbetracht der jüngsten Entlassungen bei Microsoft haben sich viele gefragt, ob die Bemühungen des Tech-Riesen um Videospiele tatsächlich funktioniert haben, einschließlich Game Pass, das immer noch das beste Verbraucherangebot in der Branche ist, aber vielleicht nicht so gut für die Branche selbst.

Nun, Christopher Dring von The Game Business hat sich an X gewandt, um eine Reihe von Informationen über Game Pass zu teilen, einschließlich der Tatsache, dass es aufgrund der Art und Weise, wie es fundamental strukturiert ist, für Microsoft immer noch profitabel ist.

Dring merkt an, dass Game Pass so konzipiert ist, dass die Entwicklungskosten nicht direkt mit den Abonnementverkäufen und so weiter verrechnet werden. Der Grund dafür ist, dass die Entwickler zusätzliche Einnahmequellen erschließen können, z. B. Mikrotransaktionen, DLC und zusätzliche Verkäufe, selbst auf Plattformen wie PlayStation. Das bedeutet, dass es zwar Millionen und Abermillionen kosten kann, einen Xbox Game Studios First-Party-Titel zu erstellen, aber keine bestimmte Anzahl von Abonnenten anziehen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Diese Konstellation wirft jedoch einige Bedenken und Fragen auf, wie Dring erklärt: "Mir wurde gesagt, dass First-Party-Spiele ihre eigene Gewinn- und Verlustrechnung haben, die vom Game Pass getrennt ist, da sie auf andere Weise Geld verdienen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Stück interner Buchhaltung bedeuten könnte, dass Game Pass profitabel ist, aber es übt sicherlich Druck auf die Margen seiner internen Spiele aus und bedeutet möglicherweise, dass einige Studios nicht so viel Gewinn machen (oder überhaupt keinen Gewinn)."

Inzwischen hat er jedoch klargestellt, dass sich andere an ihn gewandt haben, um ihm zu erklären , "dass selbst wenn man die entgangenen Einnahmen im Zusammenhang mit First-Party-Spielen (nicht nur Einzelverkäufe, sondern auch Mikrotransaktionen) einbezieht, der Game Pass immer noch profitabel ist."

Was hältst du von Game Pass ?