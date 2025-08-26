Analyst erwartet, dass Sony die Preise für PlayStation 5 noch weiter anheben wird

HQ

Letzte Woche bestätigte Sony, dass der Preis für PlayStation 5 in den USA steigen wird, was nach Ansicht vieler mit den kürzlich im Land eingeführten Zöllen zusammenhängt. Ob dies auch den Rest der Welt betreffen wird, ist nicht bekannt, aber Sony hat zuvor die Preise in mehreren Märkten mehr als einmal erhöht.

Eine, die nicht optimistisch ist, was Preiserhöhungen angeht, ist Mat Piscatella. Er ist Analyst und Manager bei Circana und hat einen besseren Einblick in den Vertrieb als jeder andere. Über Bluesky schreibt er über die Preiserhöhung von Sony, dass es "wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein wird, dass wir einen Anstieg sehen werden".

In früheren Generationen war es üblich, dass die Preise im Laufe der Zeit fielen, aber dieses Mal war es genau das Gegenteil (dies gilt auch für die Konkurrenten von Sony). Diejenigen, die ihre Konsole zuerst gekauft haben, haben den niedrigsten Preis und die meiste Zeit damit verbracht, während diejenigen, die später kaufen, mehr bezahlen müssen und weniger Zeit übrig haben.

Was halten Sie von dieser Entwicklung?