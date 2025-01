Analyst: Die Xbox-"Zukunft sieht eigentlich ziemlich rosig aus"

HQ

Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die den gleichen Einblick in den Verkauf von Spielen haben wie der Analyst und Geschäftsführer von Circana, Mat Piscatella. Er wurde kürzlich von GamesRadar+ interviewt und teilte dabei einige Meinungen darüber mit, wie es Xbox heutzutage geht.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben die Hardware-Verkäufe einen Schlag einstecken müssen, aber Piscatella sagt, dass es im Gegenteil im Moment tatsächlich gut aussieht. Sie haben sicherlich einige wackelige Jahre hinter sich, aber in Bezug auf die neue Strategie, zumindest einige Spiele multiformatig zu machen, sagt er:

"Wenn man sich anschaut, was jetzt in den Verkäufen passiert, wenn man sich die PlayStation-Verkaufscharts ansieht, sieht man dort eine Menge von Microsoft. Und je mehr sie die Attraktivität ihrer Produkte und ihres geistigen Eigentums bei anderen Plattforminhabern erhöhen können, warum sollten sie das nicht tun?"

Er erklärt weiter, dass die Xbox-Ergebnisse für sich sprechen und dass Microsoft anscheinend eine erfolgreiche Strategie gefunden hat:

"Wenn man in die Zukunft blickt und einige der Dinge, über die sie gesprochen haben, ist die Erweiterung der Reichweite der Xbox-Marke weit über die Xbox-Konsole hinaus eine wichtige Initiative, und sie setzen diese um. Wenn man sich ihre Ergebnisse in ihren Gewinnberichten ansieht, denkt man: Okay, das sieht verdammt gut aus, auch wenn sie erkennen, dass die Konsolenverkäufe bei ihnen hinterherhinken. Wenn man es so betrachtet, sieht die Zukunft eigentlich ziemlich rosig aus, obwohl es sicherlich ein paar steinige Jahre waren."

Was denkst du, steckt Xbox in Schwierigkeiten oder scheint es, dass Microsoft ein erfolgreiches Konzept gefunden hat und in Zukunft schnell wachsen wird?