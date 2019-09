Analyst: 7,2 Millionen Playstation 4 in Deutschland verkauft

Die Playstation 4 ist ein voller und globaler Erfolg, denn die Konsole verkauft sich wie geschnitten Brot. Vor kurzem hat uns der Insider und Analyst Daniel Ahmad eine genauere Übersicht über die geografischen Verbreitungsdaten der Hardware aufgezeigt. Während in Amerika ca. 30 Prozent aller ausgelieferten Konsolen zu finden sind, ist die Nachfrage hierzulande auffällig stark. Japan (8,3 Millionen), Deutschland (7,2 Millionen) und Großbritannien (6,8 Millionen) sind nach den USA die drei Nationen, in denen am meisten Konsolen über die Ladentheke gingen. Sony hat bereits über 100 Millionen PS4 in Haushalten auf der ganzen Welt installiert, das Tempo scheint aber nicht mehr auszureichen, um die Playstation 2 (die bei 157 Millionen verkauften Konsolen steht) einzuholen. Nintendos Wii konnte der Konzern aber bereits überholen.