Analyst: "2020 geht es um Ökosysteme, nicht um Plattformen"

Seit dem Beginn der Konsolenära in den frühen 1970er Jahren ist der Verkauf von Konsolen der Hauptfaktor, um den Erfolg einer Plattform zu beurteilen. Wir nähern uns jedoch langsam einer Zeit, in der die Spiele eines Konsolenherstellers nicht mehr nur auf einem einzigen System zu finden sind. Microsoft veröffentlicht ihre Spiele bereits für den PC, ab und zu findet ein Game sogar den Weg zur Konkurrenz von Sony und Microsoft. Die wiederum haben in den letzten Jahren ebenfalls vor allem den mobilen Markt für sich entdeckt und experimentieren mit Smartphone-Titeln rum. Außerdem steht das große Thema Games-Streaming im Raum, das diese Industrie ebenfalls verändern wird.

Wie erfolgreich eine Firma mit ihrer Plattform ist, lässt sich also gar nicht mehr so einfach sagen und deshalb braucht es laut dem NPD-Analysten Mat Piscatella eine neue Urteilsgrundlage. Der Wirtschaftsexperte hat diese Woche provokant geschrieben, dass ein Konsolenhersteller in der nächsten Generation womöglich gar nicht mehr zwangsläufig Konsolen verkaufen muss, um erfolgreich zu sein:

"Psssst ... in den 2020ern geht es um Ökosysteme und nicht um Plattformen. Ich bezweifle, dass ein Unternehmen Ende des [nächsten] Jahrzehnts noch Inhalte ausschließlich an ein Gerät binden wird. Bestimmte Hardware wird ein netter Zusatz sein, aber keine [Notwendigkeit]. ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ "