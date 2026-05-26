Analyst: "007 First Light Die Eröffnungsverkäufe laufen nicht gut"

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Kürzlich wurde enthüllt, dass TikTok-Star Khaby Lame in einer kurzen Szene im neu erschienenen 007 First Light auftaucht, das wir heute rezensiert haben (Spoiler: es ist wirklich gut). Allerdings wurde das nicht von allen gut aufgenommen, und viele finden, dass es überhaupt nicht hineinpasst und einen Teil des Erlebnisses ruiniert, obwohl es laut unserem Rezensenten so ein kleiner Teil des Spiels ist, dass es kaum auffällt.

Wie dem auch sei, der bekannte Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad schlägt nun vor, dass es einen Grund gibt, warum IO Interactive den TikTok-Weg eingeschlagen hat. Er schreibt auf X, dass "die Eröffnungsverkäufe nicht gut laufen", was dazu geführt hat, dass sie es "auf einzigartige Weise vermarkten wollen". Das Problem ist, dass traditionelle Werbung nur diejenigen erreicht hat, die James Bond bereits mögen:

"Sie haben bisher eine altmodische Marketingkampagne geführt, die außerhalb von Leuten, die mit Bond aufgewachsen sind, kaum Anklang bekam."

Er scheint nicht zu glauben, dass es eine Katastrophe wird, aber er glaubt, dass es am Ende gut ausgehen wird, auch wenn es kein Uncharted-Konkurrent sein wird, sondern eher im Einklang mit Indiana Jones and the Great Circle. Letzterer verkaufte sich ziemlich gut, aber wie wir wissen, ist er mit Game Pass Ultimate enthalten, was man vermuten könnte, dass sie einige direkte Verkäufe gekostet haben.