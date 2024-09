Analogue Pocket kommt in sechs neuen Farben auf den Markt

HQ

Die längst ausverkaufte Retro-Konsole Analogue Pocket wird in sechs neuen Farben neu aufgelegt, die vom klassischen Game Boy Color inspiriert sind. Der Verkaufsstart erfolgt morgen, am 12. um 08:00 Uhr PDT, und die Auslieferungen beginnen am 16. Dezember.

Neben dieser neuen Version von Pocket versprechen die Leute von Analogue auch ein neues Software-Update, die Version 2.3, die ebenfalls ab morgen zum Download zur Verfügung stehen wird.

Besitzen Sie eine Analogue Pocket und haben Lust auf diese neue, farbenfrohere Version?

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Analogue