Analoges 3D erneut verzögert: "99% fertig", aber verschoben

Analogue war erneut gezwungen, seine kommende Nintendo 64-Konsole zu verschieben. Das Analogue 3D hat nun ein neues Veröffentlichungsfenster für das letzte Quartal des Jahres. Laut den Entwicklern ist das System "zu 99 Prozent fertig" und sie gaben folgende Erklärung ab:

"Analogue hat sich mit maximaler Geschwindigkeit bewegt und den Versand an alle abgewickelt, die geduldig gewartet haben. Unerwartete, ungewöhnliche Probleme sind selten. Vor allem in einem vernachlässigbaren Ausmaß unter esoterischen Umständen. Wir stellen sicher, dass jedes Detail unserem Standard entspricht.

Nichtsdestotrotz wissen wir, dass das ist. Eine weitere Verzögerung, die nach Monaten der Geduld spät angekündigt wurde. Wir spüren es auch. Analogue 3D befindet sich seit 4 Jahren in der Entwicklung, wie besessen. Er liegt bei 99%. Hardware, System, Verpackung – das komplette Kit – waren monatelang festgelegt. Auf die letzten 1 % konzentrieren wir uns.

Dies hat unser Versanddatum auf Q4 verschoben – absichtlich konservativ festgelegt. Wir machen unermüdlich Druck und schätzen die Geduld und das Vertrauen aller. Analogue wird immer liefern – Verzögerungen hin oder her, es ist ein Bekenntnis zu unserem Versorgungsstandard."

Für diejenigen, die des Wartens müde sind, verweist Analogue auch auf eine Seite, auf der Kunden ihre Vorbestellungen stornieren können.

Das kommende Analogue 3D unterstützt 4K-Ausgabe, variable Bildwiederholfrequenz und funktioniert sowohl mit PAL- als auch mit NTSC-Patronen. Durch die Verwendung der FPGA-Technologie (Field Programmable Gate Array) verspricht das System volle Kompatibilität mit jedem offiziell veröffentlichten Nintendo 64-Spiel.