Anakin Skywalker erscheint im Star Wars Zero Company Gameplay-Trailer

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Star Wars Zero Company hat offiziell bestätigt, dass es am 27. August erscheinen wird und dass Vorbestellungen jetzt geöffnet sind. Während einige das Gameplay von Bit Reactors neuem Strategie-Star Wars-Spiel schon heute gesehen haben, war dies ein passender Eindruck für ein breiteres Publikum, um zu sehen, wie sie in den Klonkriegen ein zusammengewürfeltes Team führen werden.

In Star Wars Zero Company benutzt du verschiedene Trupps, Waffen und mehr, mit einem Trupp aus Haupthelden sowie deinen eher eigenen Charakteren, die für immer sterben können, genau wie die Truppkameraden in XCOM.

Wie wir vor der offiziellen Präsentation berichtet haben, startet Star Wars Zero Company im August. Vorbestellungen sind ab dem Summer Game Fest geöffnet, und unten könnt ihr euch das Gameplay selbst ansehen: