Anakin imitiert R2-D2 in einer gelöschten Szene aus Die Rache der Sith

An Humor mangelt es in den Star Wars Filmen nicht, zumindest nicht in den ersten sechs, die unter dem wachsamen Auge von George Lucas produziert wurden. Und das zu Recht, denn die Filme waren für ein jüngeres Publikum gedacht, auch wenn mürrische alte Männer gelegentlich versuchen, etwas anderes zu behaupten.

Es muss gesagt werden, dass einige Szenen (und Charaktere) die Grenze überschritten haben, und Jar-Jar ist wahrscheinlich das Paradebeispiel dafür. Eine wahrhaft polarisierende Figur, die von den Jungen geliebt, aber von den Alten verabscheut wird. Nicht zuletzt wegen seiner albernen, unberechenbaren Ausbrüche, die es fast unmöglich machten, die Figur ernst zu nehmen.

Die beiden folgenden Filme, Attack of the Clones und Revenge of the Sith, machten mit zunehmender Gewalt merklich weniger Spaß. Aber das hielt die Filmcrew nicht davon ab, einige wirklich alberne Szenen zu drehen, von denen eine nun nachgestellt wurde, nachdem Lucas angeordnet hatte, sie zu schneiden.

Die fragliche Szene stammt aus Revenge of the Sith, in der Anakin in einem kurzen Gespräch mit Obi-Wan R2-D2s "Blip-Blop"-Geräusch nachahmt. Und ja, es ist genauso albern, wie es klingt, schau es dir unten an. Man wünscht sich fast, Lucas hätte es tatsächlich im Film gelassen.

