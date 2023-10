Ana ist die beliebteste Heldin von Overwatch 2

HQ

Overwatch 2 ist jetzt ein Jahr alt. Um den ersten Jahrestag des Spiels zu feiern, hat Blizzard jetzt eine Infografik veröffentlicht, die einige der Spielgewohnheiten seiner Spieler beschreibt, darunter den beliebtesten Helden, die in Prop Hunt verbrachten Stunden, die höchste erreichte Battle-Pass-Stufe und mehr.

Die Infografik stellt fest, dass Ana die meistgespielte Heldin des Spiels ist und dass über 573.000 Stunden in Prop Hunt verbracht wurden. Hinzu kommt, dass über 26 Millionen Spieler von einem D.Va Mechs vernichtet wurden, 32 Billionen Menschen wurden entweder von Lucio, Brigitte oder Winston ausgebuht, Pharah-Spieler haben über 146.000 Tage in der Luft verbracht, Bob wurde über 182 Millionen Mal in Aktion gerufen und ein absoluter Wahnsinniger hat es geschafft, Stufe 1.058 mit einem der Battle Passes zu erreichen - was nach wie vor die höchste Stufe ist, die jemals von einem Overwatch 2-Spieler.

Wir müssen sehen, wie sich diese Statistiken in den nächsten 12 Monaten entwickeln, wenn Overwatch 2 auf seinen zweiten Jahrestag zusteuert.