Ana de Armas unterstreicht die einzigartige Identität der Ballerina im John Wick-Universum

HQ

Ana de Armas betritt die Welt von John Wick, in der viel auf dem Spiel steht, aber erwarten Sie keine Kopie von Keanu Reeves' legendärem Attentäter. In Ballerina, der am 6. Juni 2025 in die Kinos kommt, spielt de Armas Eve Macarro, eine rachsüchtige Mörderin, deren Geschichte einen einzigartigen Platz in der Franchise einnimmt. Im Gespräch mit Collider erzählte die Schauspielerin, wie sie und das Kreativteam Eves Kampfstil und Persönlichkeit maßgeschneidert haben, um sie zu einer herausragenden Figur zu machen.

Anstatt in John Wicks Fußstapfen zu treten, tanzt Eve Macarro in ihrem eigenen Rhythmus – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Ballerina-Hintergrund verleiht den für das Franchise typischen knochenbrechenden Kämpfen eine flüssige, aber tödliche Anmut. Laut de Armas spielte das Stuntteam ihre Stärken aus, indem es Messerkämpfe und präzise Tritte kreierte, die ihre Athletik unterstreichen und der Action eine frische Wendung verleihen.

Mit einer Starbesetzung, darunter Ian McShane und der verstorbene Lance Reddick, und einer Geschichte, die sich mit Eves Verbindungen zur Ruska Roma befasst, verspricht Ballerina all den hochoktanigen Nervenkitzel, den die Fans lieben, mit einer neuen emotionalen Note.

Was sind Ihre Wetten – wird Eve Macarro dem John Wick-Universum die Show stehlen?