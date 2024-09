Ana de Armas tritt im ersten John Wick Trailer in den: Ballerina

Gestern wurde uns ein erster Trailer für Ballerina, den John Wick-Ablegerfilm mit Ana de Armas in der Hauptrolle, versprochen, und er hat auf jeden Fall nicht enttäuscht.

In dem Film, der am 6. Juni 2025 in die Kinos kommt, spielt de Armas eine junge Attentäterin und ehemaligeBallerina, die einen Rachefeldzug gegen die Menschen unternimmt, die ihre Familie brutal ermordet haben. Wenn Sie einen John Wick Film gesehen haben, können Sie wahrscheinlich bereits erahnen, was in diesem Streifen auf uns zukommt, also werden wir ihn nicht spoilern und Ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf den Trailer unten lenken. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, zumal de Armas in dieser Rolle absolut hervorragend zu sein scheint.

HQ

Ballerina tauchen auch einige wiederkehrende Gesichter auf, darunter Ian McShanes Winston, der verstorbene Lance Reddick als Charon und sogar Keanu Reeves' berühmter Baba Yaga /John Wick.

Die Inhaltsangabe für John Wick: Ballerina lautet wie folgt: "Ballerina spielt während der Ereignisse von John Wick: Kapitel 3 - Parabellum und folgt Eve Macarro (Ana de Armas), die ihre Ausbildung in den Assassinentraditionen der Ruska-Roma beginnt."